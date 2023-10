Il mondo islamico ha lasciato ai palestinesi solo le briciole. Il commento di Arditti

Leggi su formiche

(Di domenica 15 ottobre 2023) Si può discutere all’infinito su quanto ha fatto Israele per avviare a soluzione pacifica la questione palestinese, tema su cui le opinioni divergono in misura enorme. Ma vale la pena aggiungere al dibattito un dato certo, che riguarda la totalità delmusulmano. Unche, in buona sostanza, ha investito in ogni direzione possibile lasciando aile, con un obiettivo preciso: mantenere aperta e sanguinante la ferita, come drammatico strumento di pressione verso Israele, l’Europa e gli Stati Uniti. Plastico esempio è dato in queste ore dall’unica nazione diversa da Israele che confina con Gaza, cioè l’Egitto, la cui decisone non è soltanto quella di chiudere il valico di Rafah a sud della striscia (non ve ne sono altri), ma addirittura di rafforzarne i baluardi con nuove barriere di cemento ...