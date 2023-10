Il mito senza tempo di Quadrophenia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 15 ottobre 2023) Roma, 15 ott – Sulle sottoculture sono stati realizzati parecchi film, alcuni buoni, altri passabili e molti pessimi, ma una pellicola rimarrà sempre immortale, tanto è invecchiata benissimo: stiamo parlando diTutto ebbe inizio nel 1972, quando gli Who stavano avendo un periodo non proprio florido dal punto di vista creativo e iniziarono a girare anche voci di un possibile scioglimento. Il chitarrista e anima della band Pete Townshend così accolse il suggerimento di Frank Zappa di realizzare un concept album che suonasse come fosse la colonna sonora di un ipotetico film. Ecco che allora prese forma la storia, ambientata tra Londra e Brighton nel 1965, del giovane mod Jimmy: affetto da problemi caratteriali alimentati dal consumo di droghe ed in lotta con i suoi genitori, trova conforto solamente nell’appartenenza al ...