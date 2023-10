... come nella serieritratti papali della basilica romana di San Paolo fuori le Mura, per secoli ... Nel" pubblicato nel 1907, ben tradotto da Valentina Bortolamedi per Fazi e che non conviene ...

Il Libro dei Fatti 2023 al ministro Musumeci Adnkronos

Le 5 migliori biografie dei grandi del cinema da recuperare adesso, partendo dal libro di Almodòvar GQ Italia

Ed è proprio la sfida che accetta Ferrero, che fu suo amico e lavorò con lui alla Einaudi, scrivendone questa biografia attraverso i libri per celebrarne i cento ... come deduce dalle novità dei tre ...La Fiera internazionale del libro di Francoforte nega il premio LiBeraturpreis alla ... il suo profondo rammarico per la sua posizione distorta e ingiusta nei confronti dei tragici eventi della ...