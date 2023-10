Il leone di Prato ritorna a distanza di anni e | viaggiando nel tempo | declina la provincia nelle sue pieghe più profonde | buffe e malinconiche

Leggi su iodonna

(Di domenica 15 ottobre 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). A volteno e non solostorie horror. Uno scrittore non è mai abbandonato dai suoi personaggi, e anche quando sono ormai inchiodati alle pagine di un libro continuano a vivere nella sua immaginazione, lo visitano con insistenza, quasi lo molestano… Fino a che l’autore non decide nuovamente di dedicargli un’altra storia, una vita ulteriore per la gioia di noi lettori. Edoardo Nesi, per sua fortuna, non ha dovuto subire il trattamento inflitto allo scrittore di successo Paul Sheldon interpretato da James Caan nel film Misery non deve morire, ma ha volontariamente deciso di raccontare ancora le avventure di un personaggio con cui aveva esordito nel suo primo libro Fughe da fermo nel 1995. E così nel fresco di stampa I lupi dentro (La nave di Teseo) che chiude una trilogia, ...