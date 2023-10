Il difensore di Zaniolo | Da escludere che abbia scommesso sulle partite

Leggi su agi

(Di domenica 15 ottobre 2023) AGI - "Ad oggi sappiamo che ha ricevuto un avviso di garanzia il 12 ottobre su ordine della procura di Repubblica di Torino. Contestualmente gli hanno sequestrato il telefono, atto investigativo comune nell'ambito di un procedimento che lo vede indagato per violazione dell'articolo 4, legge 401 del 1989, perchè parliamo di un reato minore che prevede una sanzione con l'ammenda, anche oblabile". Così l'avvocato Gianluca Tognozzi, legale di Nicolò, esterno d'attacco della Nazionale e dell'Aston Villa, coinvolto nell'inchiestascommesse. "Giustizia sportiva? Non gli e' stato notificato nulla, non è intervenuta in nessun modo la procura federale, questa può intervenire solo se dovessero emergere scommesse suche ad oggi non sono contestate in nessun modo - ha detto Tognozzi ai microfoni di Radio Sportiva -. Lo ...