Il Convegno film come finisce | la spiegazione del finale

Leggi su latuafonte

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dal 13 ottobre 2023 è disponibile su Netflix Il. Si tratta del nuovohorror, che fa da satira sulla cultura aziendale e il capitalismo. Basato su un romanzo di Mats Strandberg, la pellicola segue un gruppo di impiegati comunali, che arrivano in un villaggio turistico per una conferenza. La trama ruota intorno alla costruzione di un enorme centro commerciale nella zona rurale di Kolarängen. La conferenza non viene effettuata per una formazione professionale per lo sviluppo, bensì per ubriacarsi e divertirsi. Ma vediamo ora insiemequesto nuovohorror, approdato su Netflix poco prima di Halloween! Il: la trama delLeggi anche: Everybody Loves Diamonds:e storia ...