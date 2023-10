Il collegio stasera su Rai 2 | anticipazioni terza puntata con due prof speciali | ecco chi sono

Leggi su movieplayer

(Di domenica 15 ottobre 2023)in prima serata su Rai 2 torna Ilcon Stefano de Martino come voce narrante:dellaTorna15 ottobre su Rai2, alle 21:20, l'ottava edizione de Il, che porterà i 23 alunni indietro nel tempo, fino al 2001, anno in cui è ambientato il docureality, un periodo caratterizzato dal fenomeno della globalizzazione ma ricordato anche come l'anno dell'attentato alle torri gemelle. Lasarà più lunga grazie alla sosta del campionato di calcio.ledi questa sera. IldellaLadi ...