Il cibo a cui la conduttrice non può rinunciare

... porre termine allo stato d'assedio di Gaza, dove l'acqua e ilsono razionati dallo stato - ..."quale mondo è ancora possibile per tutti gli abitanti della regione" dipende dai mezzi consi ...

Food Policy. Milano celebra la Giornata Mondiale dell'Alimentazione Comune di Milano

Il Soave vino ufficiale alla Giornata mondiale del Cibo eg news

Gaza, cosa sta accadendo realmente nella città simbolo della guerra in corso in Medio Oriente Le condizioni di vita peggiorano di ora in ora con gravi carenze di acqua pulita e cibo ...Per raggiungere la neutralità climatica nel 2030, Torino deve: “Ripensare il modo in cui produciamo e consumiamo il cibo, recuperare e ridistribuire le eccedenze e sostenere i cittadini nella ...