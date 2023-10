Il centenario di Italo Calvino | lo scrittore timido che partecipò alla Resistenza

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ricorre oggi il centesimo anniversario della nascita di, uno dei più grandi scrittori ed intellettuali italiani del Novecento. Nel corso della sua non lunga esistenza fece sapere pochissimo di sé, convinto com’era che la sua vita fosse poco interessante e che comunque la biografia di un autore non fosse importante per comprendere la sua opera. In realtà, l’esistenza difu ricca di avvenimenti e, in alcuni periodi, anche molto avventurosa. Tanto per cominciare, infatti, lofece la, e per di più non in una divisione qualsiasi, ma nella Garibaldi, una delle più esposte al pericolo. Divenne partigiano non con animo incosciente, ma con la piena consapevolezza dei rischi che correva. Conobbe la paura, ma combatté lo stesso contro i nazifascisti in nome della libertà ...