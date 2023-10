Il 60% dei calciatori in difficoltà finanziarie dopo appena 5 anni dal ritiro | svelato il motivo

Leggi su napolipiu

(Di domenica 15 ottobre 2023) Investimenti errati e mancanza di educazione finanziaria: il dramma nascosto di molte stelle del calcio italiano. Il mondo del calcio, spesso visto come un universo di lusso e ricchezza, nasconde una realtà sconcertante per molti ex. Uno studio presentato nel convegno “Il Giurista Entra in Campo,” dall’ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo, rivela un dato allarmante: il 60% deiitaliani,aver appeso gli scarpini al chiodo, si ritrova in uno stato di indigenza finanziaria. Le cause di questa crisi economica post-carriera sono varie e complesse. Investimenti sbagliati, stili di vita costosi che non si adattano più agli stipendi, e una cronica mancanza di istruzione finanziaria si rivelano tra i principali colpevoli. Aggiungendo ulteriore preoccupazione, si ...