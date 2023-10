Ikea sbarca a Curno | apertura a novembre | sarà in versione “plan&order”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 ottobre 2023). Aall’interno del centro commericale diaprirà la prima sede bergamasca di. La multinazionale svedese famosa in tutto il mondo è pronta are anche nella provincia orobica, in un nuovo formato rispetto a quello conosciuto: il “plan&order”, nel quale i clienti potranno progettare spazi e mobili ed effettuare ordini. Noninsomma il classico centro “blue box” con un percorso con tutte le strutture in esposizione: occuperà una superficie di 200 metri quadri, divisa in uno spazio di consulenza e una piccola esposizione. Avrà un accesso esclusivo dall’esterno, in prossimità della food area. Il negozio aprirà quando verranno completati i lavori di realizzazione e allestimento: “Vogliamo essere sempre più accessibili anche per chi abita lontano dai ...