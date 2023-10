Ibrahimovic | «Un calciatore non dovrebbe scommettere» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Le parole di Zlatanal Festival dello Sport sul caso scommesse: «Non è bello e non va bene, perchè ci sono tante cose intorno» Zlatantra i protagonisti della domenica del Festival dello Sport. Lo svedese si è raccontato così. Di seguito le sue parole. SCOMMESSE – «Bisogna capire su cosa hanno fatto scommesse: se sono andati al casinò oppure se hanno scommesso calcio. In generale, non lo so. Forse piace a loro. Unprofessionista non può fre certe cose, per vari motivi. Non è bello e non va bene, perchè ci sono tante cose intorno. Se uno è malato, bisogna aiutarlo perché è una malattia». TONALI – «Non so la situazione. Ho sentito quello che voi avete detto. Non posso rispondere, non ho parlato con lui. Bisogna capire la situazione, se è malato o ...