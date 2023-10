Così Zlatan, ospite al Festival dello Sport a Trento, rispondendo ad una domanda sul suo"Ora ho un'altra libertà, non ho programmi e sto facendo cose per me stesso. Non ho nessun ...

Ibra: "Futuro Sto parlando con il Milan, vedremo" Sky Sport

Ibrahimovic: “Futuro Ho incontrato il Milan. Vediamo dove si arriva…” Pianeta Milan

Zlatan Ibrahimovic protagonista, come fosse ancora in campo. Lo svedese è stato uno degli ospiti della giornata conclusiva del Festival dello Sport di Trento, la festa organizzata dalla Gazzetta dello ..."Con il Milan stiamo parlando, vediamo dove arriviamo, è il momento di conoscersi. Se uno può portare qualcosa ha un effetto, altrimenti... Non voglio essere un simbolo del passato". (ANSA) ...