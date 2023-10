I set Lego più belli possono essere tuoi in super offerta

Leggi su today

(Di domenica 15 ottobre 2023) Per grandi e piccini. Insomma, un po' per tutti. I setsono un vero e proprio must che non tramonta mai. C'è chi li colleziona con scrupolo e li lascia all'interno della propria scatola, chi ama comporli, chi anche li custodisce gelosamente all'interno di teche in vetro per evitarne il...