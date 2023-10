I libri più celebri di Thomas Mann

Leggi su quifinanza

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nato nel 1875 e deceduto nel 1955,è stato un celebre scrittore e saggista, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1929. La sua evoluzione è tale da essere considerato, al suo tempo, il massimo rappresentante della letteratura tedesca. Di seguito riportiamo i suoi testi principali, da riscoprire per comprenderne la poetica e il genio. I Buddenbrook È il primo romanzo di, edito nel 1901. Ci conduce all’interno del suo mondo letterario, narrando le vicende di una famiglia tedesca dell’Ottocento. Esponenti della borghesia, sono costretti a fare i conti con una drammatica decadenza. Ciò che sembrava incrollabile, si sgretola di colpo. L’autore si è ispirato a eventi autobiografici per questo lavoro, che esprime la piena coscienza della crisi del mondo, che lascia svanire nel nulla valori ...