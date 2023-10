I giudici riscrivono in senso “no border” un diritto d’asilo concepito per i Sacharov

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 15 ottobre 2023) I recenti provvedimenti del Tribunale di Catania che non hanno convalidato il trattenimento in vista di un successivo rimpatrio di alcuni immigrati irregolari suscitano più di una perplessità e sembrano essere per tanti aspetti uno dei numerosi segnali che anche ilsi sta pian piano accodando (anche se per fortuna il discorso non va generalizzato) alla cultura politicamente corretta, cosa più vera da noi che in altri Paesi (soprattutto in quelli anglosassoni, dove ilmantiene una sua struttura costante, fatta dei principi derivanti dalla tradizione giudiziaria). L’incertezza applicativa delle norme, che da sempre caratterizza il sistema italiano (una eredità della Controriforma, la cui mentalità ancora domina per molti versi la nostra cultura civile e giuridica) si presta molto bene ad essere fatta propria dalla nuova mentalità ...