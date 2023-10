I giovani de La Setina aggrediti dopo la partita a Doganella | in cinque in ospedale

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Pubblicato il 15 Ottobre, 2023 Un epilogo inatteso quanto cruento quello dell’incontro di calcio tra ilCalcio 2004 e La, valido per la prima giornata del campionato Juniores Provinciali. Una gazzarra scatenata al minuto 95 dellacioè quando gli ospiti riescono a pareggiare grazie ad un calcio di rigore assegnato dall’arbitro, Patrizio Grillo della sezione di Aprilia. E’ infatti in seguito a questo evento che i cancelli del campo Pietro Galamini di via Corona a Cisterna, località, si aprono e sul campo sciamano non meno di 60 persone. E parte la caccia al sezzese. Il direttore di gara riesce a mettersi in salvo prima di essere raggiunto dai facinorosi, mentre per i ragazzi e lo staff tecnico setino non c’è scampo. Volano schiaffi, calci, pugni con i, ...