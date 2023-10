I bagni a bordo sono tutti fuori uso | il treno è costretto a fare una sosta imprevista ad Anagni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) La notizia è dello scorso martedì ma sarà capitato a diversi pendolari di trovarsi a viverne una simile. Siamo sulRoma-Campobasso e il racconto è de Il Messaggero. Che è successo?uso. Dove? In tutto il. Ora il viaggio non è brevissimo ed è facile immaginare il disagio dei passeggeri. Ecco quindi che si è resa necessaria unaall’altezza didove il, di solito, non si ferma. Non che sia stata una decisione semplice, quella diuno stop per consentire ai passeggeri di andare in bagno:stati contattati i dirigenti delle Ferrovie dello Stato. In quale toiletteandati i pendolari? In quella del “Bar del pendolare”. E dopo mezz’ora di, via di ...