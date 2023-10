Hunger Games | il regista ammette di essersi pentito di aver diviso Mockingjay in due parti

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tutti i fan del franchise diaspettavano il suo grande ritorno e finalmente sempre più spesso si parla di uno dei mondi più proficui della storia del cinema, soprattutto adesso che la saga torna con il suo spinoff La Ballata dell’Usignolo e del Serpente, che arriverà nei cinema il prossimo mese. Il prequel è ambientato decenni prima dei quattro film esistenti del franchise e sembra che ilFrancis Lawrence abbia una visione unica di un capitolo della saga. In una recente intervista a People.com, Lawrence ha rivelato didil’ultimo libro della saga,, in due film. Secondo Lawrence, sebbene lui e il team creativo abbiano riconosciuto che “le due metà diavevano i loro ...

Prima di diventare lo spietato presidente di Panem, Coriolanus Snow si racconta in: La ballata dell'usignolo e del serpente , film prequel ambientato 64 anni prima rispetto alla saga principale con Katniss Everdeen e in arrivo a novembre al cinema. Per combattere l'...

Hunger Games, il prequel segnerà un record per la saga Sky Tg24

Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, durata ... Movieplayer

Guardando indietro, il regista Francis Lawrence comprende le reazioni contrastanti nel dividere il libro finale di Hunger Games in due film.Il poster in questione celebra la 10a edizione dei noti giochi. Lo potete vedere qua sotto: Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente è ambientato 70 anni prima gli eventi che vedono ...