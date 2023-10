Holy Francisco | conosciamo meglio il cantante di Amici 23

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini, nome d’arte di Francesco Guarnera, è uno dei nuovi concorrenti di23 nella sezione cantanti.ha ottenuto il banco nella scuola di Maria De Filippi convincendo la professoressa Anna Pettinelli con il suo inedito Tananai. Così è stato raccontato dalla De Filippi durante la prima puntata del talent show. “Nasce e vive a Gela, in Sicilia, con i genitori, fratello e un cane. Ottimo rapporto con i tuoi, scrivere ti mette sempre in difficoltà. Sei solare ma a volte stai sulle tue. Ti reputi una persona vera, perché pensi che molti coetanei che fanno ...