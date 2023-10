Holland | “La mia Polonia è una democrazia ibrida”

Leggi su notizie

(Di domenica 15 ottobre 2023) La grande regista polacca che ha timore di rientrare in patria a causa del suo ultimi film, The Green Border, che ha scioccato Venezia “Nel mio paese, la, c’è una, a metà per l’esattezza….“. A parlare così, proprio nel giorno delle elezioni è la famosa regista polacca Agnieszka. Il suo ultimo film, The Green Border , sulle atrocità commesse contro i profughi al confine tra Bielorussia e, ha scioccato il festival di Venezia. Se ne è parlato tanto, talmente in maniera così vasta che in patria la regista è stata massacrata di insulti perché farebbe fare allauna figura pessima. Basti pensare che nei giorni scorsi, per paura di subire violenze, ha dovuto rifiutare una laurea honoris causa a Lodz. La regista polacca Agnieszka ...