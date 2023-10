Hockey ghiaccio | nella domenica della Alps League il Gherdeina passa in casa di Fassa

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Un solo matchdi, ma si tratta di un interessante derby tra. Il successo va proprio agli ospiti, in grado di ribaltare un doppio svantaggio iniziale che poteva davvero tagliare loro le gambe. Con questo risultatosale a quota 6 punti in 15a posizione, mentrerimane al decimo posto a quota 11. Al comando sempre Eisbaren con 24 punti, quindi Jesenice 22, Vipiteno 20 e Renon 18.Falcons –3-4: il vantaggio arriva dopo soli 55 secondi per i padroni digrazie alla rete di Biondi su assist di Iori. Si arriva al minuto 3:34 ed è già 2-0 con lo stesso Iori che va a segno su assist di Biondi, a parti ...