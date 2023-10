Highlights e gol Polonia-Moldavia 1-1 | qualificazioni Euro 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ilcon glidi1-1, sfida valida per lead. La squadra ospite passa in vantaggio al 25? grazie alla rete di Nicolaescu, che fa sognare il sorpasso allaproprio ai danni dei padroni di casa. Laperò trova il gol del 1-1 in apertura di ripresa con Swiderski, ma nonostante l’assalto finale non riesce a portare a casa l’intera posta in palio. Zielinski e compagni rimangono così in terza posizione con 10 punti ma con una gara in più rispetto alle altre e rischiano seriamente l’eliminazione. Ancora vive invece le speranze della, quarta a quota 9 punti. SportFace.