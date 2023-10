Hernanes | esordio con rete in Prima Categoria

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato nel maggio 2022 al termine dell’esperienza in patria con il Recife,è tornato a giocare con il Sale, squadra dellapiemontese. Nella giornata di ieri, 14 ottobre, è arrivato l’annuncio ufficiale e oggi c’è stato anche l’. Il brasiliano è sceso in campo nella sfida giocata dal suo Sale contro il Monferrato, e ci ha impiegato pochi minuti per segnare la sua. Il classe 1985 ha infatti subito messo in mostra il suo talento, fulminando l’estremo difensore avversario con un potente tiro da fuori. SportFace.

