Heidi Baci e Vittorio Menozzi | incredibile ribaltone!

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Grande Fratello, anticipazioni puntata del 16 ottobre 2023:sorprendono tutti! Cosa sta succedendo in Casa? SPOILER GF:SI RIAVVICINANO? COSA EMERGE- Manca sempre meno all’undicesima puntata del Grande Fratello 2023, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre due milioni di telespettatori, in cui assisteremo all’ingresso di Jill Cooper, Mirko Brunetti, Giampiero Mughini e Jane Alexander. Inoltre, nella diretta del ...