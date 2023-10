Harry Potter | l’attore che interpreta Arthur Weasley a Bergamo | presenti centinaia di fan

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il suo nome è Mark Williams, è britannico, di professione fa, ma per tutti i fan italiani disarà sempre, uno dei protagonisti della saga tra le più famose del mondo che anche in Italia ha riscosso un successo straordinario. Nella giornata di sabato (14 ottobre), Williams è arrivato a, ospite del “Paiolo Magico”, negozio di via Pignolo bassa dedicato al mondo di Hogwarts. Tantissimi fan hanno risposto presente, arrivando da ogni angolo d’italia per incontrarlo, vestiti “a tema”: la coda presto è arrivata fino a via Verdi. Non è la prima volta in cui il negozio ospita attori e protagonisti di: a marzo c’era stato Devon Murray, che nella sagaSeamus Finnigan.