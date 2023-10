Harper Beckham | 5 curiosità sulla figlia più piccola di David e Victoria

, in un look ci fa sapere che non è più la "piccola" di casa Per andare alla sfilata della mamma Victoria in programma nella Settimana della Moda di Parigi, la più piccola dei...

Harper Beckham, la quarta e ultima arrivata in casa Beckham, è nata il 10 luglio 2011, sotto il segno del cancro. È l’unica figlia femmina e ha ben tre fratelli maggiori. Fin da piccola non è potuta ...Victoria in fact called the place ‘Rehab for famous people’. They wanted America and they got America. Harper Beckham, the couple’s youngest child, was born in 2011 and the family was now complete.