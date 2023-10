Guerra Israele-Hamas | strage di giornalisti | 12 uccisi in pochi giorni VIDEO

Leggi anche Come Hamas ha colto di sorpresa, terroristi conoscevano segreti e debolezze dell'esercito più forte del Medio Oriente (ma che lavorava in smart) Perché è qui, nell'atto della ...

La cronologia del conflitto israelo-palestinese Il Post

Israele guerra, chi sono i capi di Hamas che vivono all'estero: la vita dorata dei leader militari che sfuggon ilmessaggero.it

La guerra in Israele ha fatto alzare il livello di attenzione anche in Italia vista la possibilità di attacchi terroristici. E proprio su questo arriva l’allarme del governo. Lo scoppio della guerra ...Washington è pronta a intervenire con le proprie forze aeree e navali. Ma mentre si vocifera di un pressing sull'Egitto per un accordo sui rifugiati, la diplomazia Usa sembra essere finita in un vicol ...