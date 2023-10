Guerra Israele-Hamas | Liliana Segre | Un tempo che credevo di non rivivere

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ciò che accade ine in Palestina è "qualcosa che ti porta a unlontano, che ionon avrei vissuto più, che la vita mi aveva portato false speranze". Sono parole amare quelle della senatrice, sopravvissuta alle deportazioni naziste e ai campi di sterminio, ospite a 'Cheche fa' su Nove. "Oggi è molto difficile non avere paura, però è più forte di me, io - ha sottolineato - voglio essere libera e non avere paura, questa è l'eredità morale che lascio ai miei figli e ai miei nipoti".