Guerra in Terra Santa | il grido del Papa | “Basta! Non si versi altro sangue innocente”

(Di domenica 15 ottobre 2023) Città del Vaticano – “”. Da piazza San Pietro, al termine dell’Angelus (leggi qui),Francesco lancia undi dolore per quanto sta accadendo ine chiede che tacciano le armi, in Medio Oriente come nell’est Europa: “Continuo a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina. Ripenso ai tanti…, in particolare ai piccoli e agli anziani. Rinnovo l’appello per la liberazione degli ostaggi e chiedo con forza che i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto”. E tuona: “Si rispetti il diritto umanitario, soprattutto a Gaza, dov’è urgente e necessario garantire corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione. Fratelli e sorelle, già sono morti moltissimi. Per favore, non si...