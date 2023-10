Grecia vs Olanda – probabili formazioni

(Di domenica 15 ottobre 2023) Rischiando di non arrivare tra le prime due nel Gruppo B di qualificazione a Euro 2024, l’si reca allo Stadio Agia Sophia di Atene per incontrare lalunedì 16 ottobre sera. Gli Oranje hanno tre punti di vantaggio sui padroni di casa e la squadra di Gus Poyet potrebbe assicurarsi il secondo posto in classifica battendo gli ospiti, ormai privi di morale, con almeno quattro gol di scarto sul terreno di casa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePer quanto lo scenario dei quattro gol possa sembrare irrealistico, lasi sta avvicinando sempre di più alla prima partecipazione agli Europei da quando ha raggiunto i quarti di ...

Infortunio Hatzidiakos, il centrale difensivo ellenico lascia il ritiro della Grecia del C.T. Gustavo Poyet per tornare ... alle condizioni del giocatore cresciuto calcisticamente in Olanda! Cagliari ...Gara chiave per le sorti del Gruppo B di qualificazioni ad Euro 2024 tra Grecia e Olanda: info partita, formazioni, Streaming Gratis e Diretta LIVE ...