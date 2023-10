Gratta e Vinci | becca 6 numeri però non cambia la vita come il Superenalotto

Leggi su ilveggente

(Di domenica 15 ottobre 2023), bella seilata nonlail. Ecco quello che è successo a Palestrina Il Superssimi è unche sta andando molto in questo momento. Uno di quelli che riescono anche a regalare delle belle somme. Non hato laquella piazzata a Palestrina, in Proa di Roma, nella Tabaccheria 23 di Via Prenestina Antica dentro un centro commerciale, ma sicuramente un sorriso lo ha strappato.(AnsaFoto) – Ilveggente.itEcco, un sorriso. Quello che dovrebbe regalare una qualsiasi ...