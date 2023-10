Grande Fratello | una segnalazione su Giuseppe spiazza | l’indiscrezione

(Di domenica 15 ottobre 2023), la liaison trae Beatrice continua a far discutere: emerge unasul concorrente calabrese, da alcune settimaneGaribaldi sta facendo molto discutere dentro e fuori la Casa. Il concorrente Nip calabrese ha intrapreso un flirt con l’attrice Beatrice Luzzi, i due gieffini da giorni si scambiano baci e abbracci e intanto sembrano andare molto d’accordo. La liaison trae Beatrice però è stata molto spesso al centro di dibattiti, nel frattemposi dimostra essere molto preso dall’attrice. I nuovi concorrenti si stanno mettendo in gioco ogni giorno tra discussioni, dialoghi, chiarimenti e confronto. Leggi anche –>...

Fiordaliso potrebbe aver compromesso la sua avventura al2023 . La popolare cantante piacentina, tra le protagoniste dell'edizione, ha pronunciato una frase razzista che in passato è stata punita con la squalifica ., ...

Grande Fratello, i nominati e chi è stato eliminato giovedì 12 ottobre. Jane Alexander desaparecida QUOTIDIANO NAZIONALE

Non c’è mai da star tranquilli nella casa del Grande Fratello visto che, come ben si sa, si viene spiati e registrati dalle telecamere giorno e notte. Basta un attimo di distrazione per compiere un ...Nella casa del Grande Fratello la giornata inizia con... la lacrimuccia. Mentre Paolo, Fiordaliso e Alex si godono il sole in giardino nel salone, Beatrice, dedica un pensiero commosso a suo ...