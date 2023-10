Grande Fratello | sondaggi 16 ottobre 2023 | la preferita al televoto

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 15 ottobre 2023) Lunedì 16ci sarà un nuovo appuntamento serale con il. In questi giorni è attivo unvolto a decretare la personadal pubblico da casa. In nomination ci sono tre pezzi da novanta, ovvero: Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Grecia Colmenares. Tutte e tre, per un motivo o per un altro, fanno parlare molto di sé nella casa. Per loro fortuna, ilnel quale si trovano non è di tipo eliminatorio, pertanto, l'ultima in classifica non rischia di uscire dalla casa, almeno lunedì sera. Sul web sono presenti i, volti a capire in anteprima quale sia l'orientamento dei telespettatori. Ebbene, anche se si tratta di unpiuttosto difficile, la situazione sembra abbastanza ...