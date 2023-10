Grande Fratello | lo scivolone di Fiordaliso VIDEO | la cantante pronuncia la N-Word in diretta e Rosy ride | fan chiedono la squalifica

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ilè finito nella bufera per un’affermazione tremendamente discriminatoriata da una concorrente molto conosciuta nel mondo musicale. Si tratta di Marina. A denunciare il tono razzista ci hanno pensato alcuni fan del reality show condotto da Alfonso Signorini, che hanno urlato in coro sui social: ‘Fuori!’ Anche un’altra gieffina è finita L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:2023, il duro sfogo di Massimiliano Varrese: ‘Continua a rompere, non la sopporto più, fatela uscire. Mi viene da dire una cosa…’, Beatrice Luzzi si lamenta: ‘Campano tutti sulla mia pelle, merito di guadagnare di più’, le ...

Era infatti una delle opinioniste delVip quando nella Casa più spiata d'Italia sbocciò l'amore subito rinominato con l'hashtag 'Basciagoni' . Inoltre Sonia ha anche arruolato Sophie ...

Squalifica in vista al Grande Fratello 2023. A finire nell’occhio del ciclone è la cantante Fiordaliso. In una conversazione con Rosy Chin, avrebbe detto: “Ho detto ‘Vado al Grande Fratello e non facc ...La n-word torna a far discutere al Grande Fratello. Durante una chiacchierata con Rosy Chin, Fiordaliso ha pronunciato incautamente il termine. Un’uscita, che voleva essere una battuta, non particolar ...