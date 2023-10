Grande Fratello | Fiordaliso squalificata per razzismo? VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nella puntata di lunedì 16 ottobre 2023 potremmo assistere alla squalifica di un concorrente:ha pronunciato la N-Word a. Durante una conversazione con Rosy Chin, la cantante della celebre Non Voglio Mica la Luna si è lasciata scappare una parola decisamente razzista senza rendersene conto dicendo: "Lavoro come un ne**o tutto il giorno". La chef e imprenditrice di successo, proprietaria del noto locale Yokohama di Milano, pietra miliare della cucina fusion, se n'è accorta ma ha continuato a ridere anziché far riflettere la compagna d'avventura su quanto enunciato qualche istante prima. Sui social sono in molti a chiedere la squalifica die c'è una certa agitazione: "Che schifezza, qui si che ci vuole veramente la squalifica. E vogliamo parlare di Rosy che se la ride, dopo aver ...