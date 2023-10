Grande Fratello | Fiordaliso pronuncia la N-Word | squalifica in arrivo? Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 15 ottobre 2023) Negli ultimi minuti gli utenti di Twitter si stanno indignando per una fraseta danella Casa del. La cantautrice, durante una conversazione con Rosy Chin, ha utilizzato la “n” scatenando la polemica social. Nello specifico ha detto “lavoro come un ne**o tutto il giorno”, con la chef che ha reagito a tale affermazione sorridendo. In molti, quindi, stanno auspicando laimmediata dell’inquilina. C’è chi, inoltre, ha riportato chesia stata convocata poco fa in Confessionale, probabilmente per ricevere un reclamo o un provvedimento più serio. Sembrerebbe inevitabile procedere con una, considerando sia le nuove linee editoriali imposte dai vertici Mediaset, sia il precedente di ...