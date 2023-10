Grande Fratello Anticipazioni | si ritorna al trash I colpi di scena di lunedì 16

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 15 ottobre 2023)della puntata che andrà in onda domani,16 ottobre in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come di consueto Alfonso Signorini pronto a portare avanti le redini del programma. Nella conduzione sarà accompagnato dall’opinionista unica Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli che curerà la parte legata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, Soleil ha un malore. Un naufrago in gioco finisce in ospedale Gf Vip, Wilma Goich replica: “Non ho mai tradito Edoardo Vianello. Lui sa che la verità….” Gf Vip, due nuovi ingressi. Le novità sulle eliminazioni Gf Vip, duro attacco di un ex concorrente contro Antonella: “Prova invidia. Si ...