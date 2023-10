Governo | De Luca | “Il Pd non fa opposizione | naviga nello spazio”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 15 ottobre 2023) FIRENZE – “Il Pd? lo vedore negli spazi intergalattici. Io avrei fatto il filibustering rispetto ai fondi sviluppo e coesione. Avere un sud che aspetta da un anno e due mesi, per un’operazione di ricatto politico, risorse destinate al sud, avrei bloccato il Parlamento italiano finché non si fosse sbloccata questa partita. Non sento voce levarsi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a margine della Festa del Foglio a Firenze. “Io penso – ha aggiunto De– che siamo al palo con il Pnrr, penso che affonderemo nella palude burocratica. Poi ci racconteremo la storia addolcendo i toni, ma io non ho nessuna fiducia, non ce la faremo, se il livello di burocratizzazione è questo. Questo è un Paese perduto, le priorità dell’Italia sono: debito pubblico, crescita del numero di persone che lavorano e ...