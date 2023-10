Golf | PGA Tour | tre uomini al comando dello Shriners Children’s Open a 18 buche dal termine

(Di domenica 15 ottobre 2023) La tavola è apparecchiata per un finale spettacolare e tesissimo allo2023, torneo che fa parte del programma autunnale della FedEx Cup sul PGA. Quando mancano infatti solo le ultime 18è l’equilibrio a fare da padrone ai piani alti della graduatoria. Tre gliche guidano la classifica con il punteggio di -15: resiste in testa lo statunitense Lanto Griffin, autore di un giro solido condito da tre birdie e senza alcun bogey; la leadership è però ora condivisa con il sudcoreano Tom Kim, vincitorescorso anno e con il canadese Adam Hadwin. Il giovane sudcoreano ha scalato ben 25 posizioni con un incredibile round da 62 colpi con cui ha pareggiato il miglior punteggio sul giro della settimana. Sulla sua carta odierna ben 9 ...

Potrebbe essere vicino, il ritorno in campo di Tiger Woods. Il campione californiano avrebbe messo nel mirino l'Hero World Challenge, torneo non ufficiale delTour, organizzato dalla sua fondazione, in programma dal 30 novembre al 3 dicembre prossimi alle Bahamas. Il golfista si sta allenando con il figlio Charlie, con il quale, dal 14 al 17 dicembre, ...

Jacopo Vecchi Fossa vince il flagship event di PGA Italiana con uno score totale di 199 (69-66-64), 17 colpi sotto il par del campo, il percorso La Rocca del Golf del Ducato apprezzato e applaudito ...