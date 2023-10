(Di domenica 15 ottobre 2023) Una vittoria schiacciante, un torneo dominato dall’inizio alla fine. Vittoria wire-to-wire (guidando cioè la classifica dal primo turno fino al termine) per il francesealdi2023 sul DP World Tour. Quattro round perfetti per il transalpino sul percorso del Club de Campo Villa de Madrid, che nessuno ha saputo interpretare come lui. Il punteggio finale perrecita -23, raggiunto grazie ad una sequenza di 63 68 66 64. Anche nell’ultimo giornoha saputo ritoccare il suo score di ben 7 colpi,ndo un round con sette birdie e nessun bogey. Nel totale delle 72 buche del torneo, i bogey per lui sono stati solo tre, a fronte di ben 24 birdie. Il più vicino al vincitore alla fine è stato il sudafricano Zander Lombard, che ha chiuso con ...

Golf: Mathieu Pavon completa l'opera e vince l'Open di Spagna, Molinari chiude in top30 OA Sport

Open de Espana: Jon Rahm just makes cut as Matthieu Pavon keeps lead after second round at Spanish Open Sky Sports

Grâce à un tour en 68 coups, le Français Matthieu Pavon, 30 ans, a conservé sa première place à l'Open d'Espagne de golf, comptant pour le DP World Tour et doté de 2.350.000 euros, après le deuxième t ...Grâce à un tour en 68 coups, le Français Matthieu Pavon, 30 ans, a conservé sa première place à l'Open d'Espagne de golf, comptant pour le DP World Tour et doté de 2.350.000 euros, après le deuxième t ...