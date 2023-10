Gli ex Br in prima fila tifano per Hamas

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 15 ottobre 2023) Era proprio ieri, quando sulle colonne di questo sito analizzavamo il sondaggio a sorpresa – pubblicato dall’Istituto Noto per La Repubblica – circa il parere degli italiani sulla guerra tra Israele e Hamas. Saltava fuori un dato sorprendente: il 63 per cento degli interpellati si schiera a favore della causa di Tel Aviv, ma solo il 29 per cento è favorevole all’invasione della striscia di Gaza. Per contro, invece, ben il 18 per cento degli intervistati si schiera a difesa dell’organizzazione terroristica islamica. Il bacino elettorale a cui fa riferimento questo 18 per cento trova il suo humus, guarda caso, nei Verdi e nel Movimento 5 Stelle. Da qui, in questi giorni, abbiamo le frange più radicali del progressismo e dei centri sociali scendere in piazza a difesa della Palestina, tacciando il governo israeliano di essere “assassino”. Per ultimo, ricorderete l’attivista Patrick Zaki, ...