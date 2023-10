Gli eSports potrebbero avere le loro Olimpiadi

Leggi su agi

(Di domenica 15 ottobre 2023) AGI - Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sta valutando la possibilità di creare dei Giochi Olimpici dedicati interamente agli esport. La conferma arriva direttamente dal presidente in carica, Thomas Bach, durante la 141esima sessione del comitato a Mumbai. "Ho chiesto alla nostra nuova commissione dedicata agli esport di studiare la possibile creazione" di veri e propri "Giochi olimpici", ha annunciato. Bach ha sottolineato l'ampio e diffuso mercato che già oggi riguarda tre miliardi di persone in tutto il mondo. Un pubblico nuovo, giovane, appassionato di videogiochi e altre discipline legate al mondo ludico virtuale e online. "Ciò che è ancora più rilevante per noi è che la maggior parte diha meno di 34 anni", ha aggiunto. Nuova linfa, nuove leve. È uno scenario aperto dall'altissimo potenziale. "Nel 2021, il CIO ha sviluppato le 'Olympic Virtual ...