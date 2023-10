Giusto cancellare il diktat Ue sulle case green

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tutto rinviato, auspicabilmente oltre le calende greche, sulla follia delle: il cosiddetto trilogo (Parlamento, Commissione e Consiglio europeo) ne riparlerà a dicembre, ma con gli organi comunitari in scadenza è presumibile che non se ne farà di nulla: l'accordo sull'applicazione della direttiva Ue che prevede di rendere a emissioni zero entro il 2050 tutti gli edifici dei Paesi europei si è rivelato un'equazione impossibile, trattandosi di un obiettivo irrealistico e assolutamente irraggiungibile, soprattutto in Italia. Il nostro governo si è giustamente opposto alla direttiva eco-talebana della Commissione perché si trattava di un autentico attacco all'interesse nazionale. L'Italia infatti si basa da tempo su tre pilastri, anche se i parametri europei (e quelli delle agenzie di rating) non ne tengono conto: il patrimonio pubblico (e ...