Giuntoli si esprime sul caso scommesse | “Fagioli? Ecco cosa faremo”

Leggi su serieanews

(Di domenica 15 ottobre 2023) A parlare delche sta scuotendo la Serie A e in generale il calcio italiano ora è stato Cristianoin prima persona. Le sue parole in merito. Cristianoè intervenuto al Festival dello Sport di Trento e ha parlato in prima persona di quanto sta accadendo con lo scandalo delle. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.