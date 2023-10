Giuntoli | «La Juve va riportata dove merita Vogliamo fare cose importanti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Cristiano, Football Director della, ha parlato degli obiettivi per il futuro del club dal Festival dello Sport Cristianoha parlato dal palco del Festival dello Sport del futuro della suaAL VERTICE – «Un tempo sarebbe limitante e noi limiti non ne. Lavoriamo ogni giorno perlegiuste per riportare la». DNA DI SQUADRA – «C’è la cultura del lavoro, ho trovato collaboratori bravi che mi hanno messo a grande agio. C’è un club che ha voglia di, pensando che il quotidiano ti dia un mattone per costruire una casa. La grande menatalità, la forza di riportare la ...