Giuntoli | «De Laurentiis mi ha insegnato tanto | forse anche io qualcosa a lui»

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il direttore sportivo della Juventus Cristianoha parlato al Festival dello Sport dei suoi inizi, fino ad arrivare all’ingaggio dei bianconeri: Sulla famiglia: «Mio padre era proprio un fanatico della Juve. Io avevo più una visione a 360 gradi, lui era un grande tifoso. Mi manca un po’ la condivisione con lui di questi momenti. Sarebbe stato contento e orgoglioso maun po’ preoccupato oggi. Nella mia famiglia sono tutti juventini:loro hanno il senso di responsabilità per questo club che amano». Gli inizi da dirigente: «A scuola ero bravo, non avevo molta voglia ma buona capacità di apprendimento. C’è un momento in cui uno deve prendere una strada e ho scelto il calcio. Mia madre non era così contenta ma poi scelsi la strada della passione. Stare sospeso per tanti anni e non essere né carne e né pesce, per la ...