(Di domenica 15 ottobre 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Come quella volta che siamo andati in barca da La Spezia a Cadice con. Si ballava, si volava: a noi è parsa la Tempesta perfetta. Ma per lui è stata solo la passeggiata che precede l’Atlantico

... all'economista, ex Presidente della BCE e Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi (2016), all'astronauta Samantha Cristoforetti (2017), al navigatore(2018), al Corpo ...

Giovanni Soldini: quando il mare s'incazza Vanity Fair Italia

“Fuori misura – Premio Giovanni Soldini” Comune di Tolentino

Chi lo sa Di sicuro quando sale in barca, e va per mare – per giorni o mesi, da solo o con l’equipaggio – Giovanni Soldini fa quello per cui è nato. Fra cime, vele e timone – e acqua, vento e nuvole ...Lo speciale Ansa 100 di questi Calvino racconta come le opere del grande scrittore siano state fonte di ispirazione per grandi progetti architettornici come nel caso di Boeri, ma anche per canzoni pop ...