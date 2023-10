GF | Varrese balla sulle note di Michael Jackson VIDEO | il web lo sbeffeggia senza pietà

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ieri sera nella casa del Grande Fratello, i concorrenti si sono esibiti nel gioco di canto e ballo. Ha fatto divertire molto l’esibizione di Massimilianoche ha provato are la famosa canzone di, “Smooth Criminal“. Tantissime le critiche sul web per la sua performance, con commenti di vario tipo: “Il bello L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello Anticipazioni, in arrivo i primi colpi di scena Grande Fratello, il balletto di Alex Schwazer fa impazzire i social () Grande Fratello Anticipazioni 18 settembre, ecco cosa aspettarsi questa sera Grande Fratello Anticipazioni, nuovo ingresso, liti ed eliminazione GF, Heidi deride Vittorio (): “Gli ho ...

non riesce a crearsi la storia e non riesce ad attirare simpatie o interesse e se non ... Vittorio Menozzi: bello che(voto 8) Il bel modello emiliano parla poco in puntata ma quando lo ...

Ex moglie di Varrese lascia un commento che fa discutere Biccy

Grande Fratello, l'ex moglie di Varrese lo smaschera: "Ecco perché ... TorreSette

Ieri, lunedì 9 ottobre 2023, è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello. I nominati che nel prossimo appuntamento rischiano l'eliminazione sono stati Arnold, Beatrice, Heidi e Valentina. I ...Alla nona puntata, nessuno più di Beatrice Luzzi sta lasciando il segno sull'edizione 2023 del Grande Fratello. Inutile negarlo, che piaccia o meno è lei il fulcro delle dinamiche, la donna al centro ...