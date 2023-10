GF | Fiordaliso a rischio squalifica | cosa ha detto in diretta

Leggi su dilei

(Di domenica 15 ottobre 2023) La nuova edizione del Grande Fratello doveva rappresentare una fase di rinascita per il format. Questa era la chiara intenzione di Pier Silvio Berlusconi, che ha spinto l’intera produzione verso un approccio differente. Una scelta del casto molto più curata e una differente gestione delle dinamiche di gioco. Nessuna spinta all’eccesso, insieme con un vocabolario molto più consono alla messa in onda. Peccato che certe cose non siano del tutto controllabili, non quando le persone sono sotto controllo h24. Ecco scoppiare il primo grande caso, che potrebbe già portare a una, per molti inevitabile. Al centro dell’attenzione c’è, rea d’aver pronunciato la N-Word. Sul web sono tutti contro di lei e ora c’è attesa per l’annuncio di Alfonso Signorini nella serata di domani, lunedì 16 ottobre. N-Word al Grande Fratello Negli ultimi anni le ...